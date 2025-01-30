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У Бундестазі закликали Мінфін погодити €3 млрд для України

30 січня 2025, 08:33
У Бундестазі закликали Мінфін погодити €3 млрд для України
Фото: uainforg.livejournal.com
Голоси "за" дали опозиційні парламентарі, а представники влади утрималися.
Бюджетний комітет німецького парламенту звернувся до міністра фінансів Йорга Кукіса із закликом погодити додаткові три мільярди євро військової допомоги для України.
 
Про це пише Reuters.
 
Під час голосування у комітеті ініціативу підтримали представники опозиційних фракцій – Християнсько-демократичного союзу та партії "Вільні демократи". Натомість соціал-демократи та "зелені", які входили до коаліції перед її фактичним розвалом, утрималися. 
 
Депутати не мають повноважень самостійно вирішувати питання закордонного фінансування і потребують згоди мінфіну. Зазвичай уряд відповідає на подібні запити позитивно.
 
Канцлер Олаф Шольц раніше стверджував, що підтримує додаткову допомогу на 3 мільярди євро, але наполягав на тому, що фінансувати її можна лише за рахунок винятку з нинішнього мораторію на запозичення. 
 
У німецькому бюджеті на 2025 передбачено 4 мільярди євро військової підтримки для України, що є вдвічі меншою сумою, ніж було надано упродовж попереднього року. 
війна в Українібундестагросія окупанти

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