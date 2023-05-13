Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

У Бундестазі закликали відкрити для України шлях до НАТО

13 травня 2023, 14:33
У Бундестазі закликали відкрити для України шлях до НАТО
Фото: з вільного доступу
"Реалістична та чесна дорожня карта" необхідна і для вступу України в ЄС, заявив депутат від керівної партії Німеччини.

Голова комітету німецького Бундестагу з міжнародних справ, депутат від керівної Соціал-демократичної партії Міхаель Рот напередодні потенційного візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини висловився на підтримку вступу України в НАТО. 

Про це повідомляє DW.

На його думку, від наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, має виходити чіткий сигнал про те, як може виглядати шлях України до надійних гарантій безпеки з метою членства в Альянсі, наголосив Рот.

"Наша мета має полягати в тому, щоб росія ніколи більше не ставила під загрозу чи під питання безпеку, незалежність та територіальну цілісність України", - додав Рот.

Він також наголосив, що реалістична та чесна дорожня карта необхідна і для вступу України в ЄС, який пов'язаний із конкретними кроками з реформування, а також такими стимулами, як ранній доступ на внутрішній ринок блоку.

"Переговори про це мають розпочатися не пізніше за початок 2024 року", - вважає Рот.

Подібну позицію займає також експерт із зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу Юрген Хардт.

На його думку, канцлер Німеччини Олаф Шольц має чітко виступити за повноправне членство України в НАТО у перспективі. Однак Хардт застеріг, що не варто викликати у Києва хибні очікування, що цього можна досягти швидко.

Зеленський вимагає від НАТО відповідного запрошення до вступу. Тим часом 54 відсотки респондентів у Німеччині виступають проти такого сценарію, згідно з опитуванням YouGov. За такий сценарій висловилися 27 відсотків респондентів.

НАТОНімечинаУкраїна

Останні матеріали

Блошиний цирк Пригожина в Бахмуті. Особливих просувань ЗСУ поки що немає – Том Купер
Cуспільство
Блошиний цирк Пригожина в Бахмуті. Особливих просувань ЗСУ поки що немає – Том Купер
Переклад iPress – 13 травня 2023, 09:23
Не слід повторювати помилки. Захід має бути готовим як до перемоги, так і до невдалого наступу України – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Не слід повторювати помилки. Захід має бути готовим як до перемоги, так і до невдалого наступу України – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 12 травня 2023, 16:58
Треба одночасно готуватися і до бою, і до переговорів. Гіперболізація весняного наступу України небезпечна – Андреас Клут
Політика
Треба одночасно готуватися і до бою, і до переговорів. Гіперболізація весняного наступу України небезпечна – Андреас Клут
Переклад iPress – 12 травня 2023, 12:04
4 невдачі одного військового керівника. Чому ЗСУ не варто знищувати Гєрасімова – Мік Раян
Політика
4 невдачі одного військового керівника. Чому ЗСУ не варто знищувати Гєрасімова – Мік Раян
Переклад iPress – 12 травня 2023, 10:07
Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Політика
Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 16:58
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Політика
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 12:27
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом
Cуспільство
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом "Вагнер" продемонстрував майстер-клас із бігу – Том Купер
Переклад iPress – 11 травня 2023, 09:27
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Cуспільство
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Переклад iPress – 10 травня 2023, 17:29
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється