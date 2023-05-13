У Бундестазі закликали відкрити для України шлях до НАТО

"Реалістична та чесна дорожня карта" необхідна і для вступу України в ЄС, заявив депутат від керівної партії Німеччини.

Голова комітету німецького Бундестагу з міжнародних справ, депутат від керівної Соціал-демократичної партії Міхаель Рот напередодні потенційного візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини висловився на підтримку вступу України в НАТО.

Про це повідомляє DW.

На його думку, від наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, має виходити чіткий сигнал про те, як може виглядати шлях України до надійних гарантій безпеки з метою членства в Альянсі, наголосив Рот.

"Наша мета має полягати в тому, щоб росія ніколи більше не ставила під загрозу чи під питання безпеку, незалежність та територіальну цілісність України", - додав Рот.

Він також наголосив, що реалістична та чесна дорожня карта необхідна і для вступу України в ЄС, який пов'язаний із конкретними кроками з реформування, а також такими стимулами, як ранній доступ на внутрішній ринок блоку.

"Переговори про це мають розпочатися не пізніше за початок 2024 року", - вважає Рот.

Подібну позицію займає також експерт із зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу Юрген Хардт.

На його думку, канцлер Німеччини Олаф Шольц має чітко виступити за повноправне членство України в НАТО у перспективі. Однак Хардт застеріг, що не варто викликати у Києва хибні очікування, що цього можна досягти швидко.

Зеленський вимагає від НАТО відповідного запрошення до вступу. Тим часом 54 відсотки респондентів у Німеччині виступають проти такого сценарію, згідно з опитуванням YouGov. За такий сценарій висловилися 27 відсотків респондентів.