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У Бундестазі закликають негайно передати Україні бойову авіацію та далекобійні ракети

15 червня 2023, 16:49
У Бундестазі закликають негайно передати Україні бойову авіацію та далекобійні ракети
Джерело: ukrinform
Зокрема, йдеться про передавання Storm-Shadow та ATACMS .

Депутат німецького Бундестагу Родеріх Кізеветтер закликав надати Україні озброєння для успішного контрнаступу. Зокрема, йдеться про бойову авіацію та ракети дальнього радіусу дії.

Про це у депутат від ХДС/ХСС сказав у коментарі Guildhall.

За його словами, Захід має піти ва-банк і передати Україні все, що можливо для якнайшвидшого звільнення українських територій. Адже для успіху, наголосив Кізеветтер, важливо, щоб Україна "була здатна компенсувати перевагу противника в кількості особового складу та техніки на полі бою якістю".

"Необхідно поставити Україні ракети великої дальності, щоб гарантувати можливість завдавати високоточні удари углиб окупованої території. Цього можна досягти лише під час постачання систем озброєння, які дозволяють Україні знищувати російські лінії постачання далеко за лінією фронту, тим самим відрізаючи агресора та розчищаючи поле бою для українських сухопутних військ", - наголосив німецький політик.

Важливо також підтримувати українську армію з повітря, аби забезпечити можливість проведення повноцінної загальновійськової операції. Зокрема, із застосуванням авіації.

"Якщо ми хочемо досягти успіху, винищувачі та системи дальньої дії, такі як крилаті ракети Taurus, збільшення числа Storm-Shadow і постачання безпілотників дальньої дії, про що вже оголосила Великобританія, артилерійські ракети дальньої дії та ATACMS повинні бути доставлені зараз, - підсумував Родеріх Кізеветтер.

авіаціявійна в Українібундестагросія окупанти

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