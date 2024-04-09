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У Бундестазі запропонували купувати у США необхідну зброю і передавати Україні

09 квітня 2024, 14:55
У Бундестазі запропонували купувати у США необхідну зброю і передавати Україні
Фото: з вільного доступу
Голова комітету Бундестагу у закордонних справах нагадав, що з осені минулого року українці марно чекають мільярдної допомоги від США.

Голова комітету Бундестагу у закордонних справах Міхаель Рот не вважає, що Україна вже програла війну з росією, і пропонує купувати у США необхідну для Києва зброю.

Про це повідомляє n-tv.

"Звичайно, Україна не програла війну. Але вона програла б війну, якби ми не продовжували підтримувати Україну всім необхідним", – сказав Рот.

"І стало зрозуміло, особливо в останні кілька днів і тижнів, що росія робить ставку на руйнування, а не на дипломатію. росія хоче знищити цю країну, і те, що ми бачили в Маріуполі – це те, що ми зараз бачимо в Харкові", – продовжує політик СДПН, до якої належить і німецький канцлер Олаф Шольц.

Він нагадав, що з осені минулого року українці марно чекають мільярдної допомоги від США.

"Тому я закликаю всіх нас в Європі знайти прагматичні та швидкі рішення. І якщо Україна потребує більше протиповітряної оборони, то ми повинні самі подивитися на наші власні арсенали. Наприклад, що ми як європейці ще можемо надати в плані Patriot? І якщо потрібно, ми повинні купувати те, що потрібно Україні, в США і швидко надавати це Україні", – заявив Рот.

Німеччинадопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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