У Бурятії вчитель змусив школярів сидіти в протигазах за запізнення на урок

Семикласники школи №58 в Улан-Уде заявили, що сиділи в протигазах упродовж уроку

У столиці Бурятії, Улан-Уде, вчитель з основ безпеки життєдіяльності змусив семикласників сидіти у протигазах за запізнення.

Комітет освіти міста розглянув звернення їхніх батьків та підтвердив факт тиску викладача на школярів, інформує Hromadske.

"Викладач застовував цей захід як захід дисциплінарної дії за запізнення. Це, звісно, непедагогічний метод. Так, є практика використання протигазів у навчальних цілях, але в цьому випадку вчитель зробив педагогічну помилку. За це він отримав догану", - сказала заступниця голови комітету освіти Улан-Уде Любов Цепкова.

Водночас омбудсмен зазначив, що вчителю оголосили дисциплінарне стягнення у формі зауваження за використання "непедагогічного дисциплінарного заходу".

Директорці школи № 58 порадили на найближчій педагогічній раді провести роз'яснювальну роботу з педагогічним колективом щодо обов'язкового дотримання прав дитини та поваги до людської гідності.

Нагадаємо, в харківській школі №151 19 жовтня стався інцидент. За ініціативою представниці батьківського комітету Наталії Толяренко шестикласники солодким столом відзначали закінчення навчальної чверті. Учениці Діані торт не дістався, дівчинка розплакалася і поскаржилася мамі. Жінка аргументувала свій вчинок тим, що батьки дівчинки не здають гроші на солодкий стіл та за рахунок інших пригощати дитину вона не має права.