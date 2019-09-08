У частині Британії стався збій в електропостачанні

"Масштабний збій в системі електропостачанні зафіксований у п’ятницю ввечері на значній території Великої Британії. Внаслідок цього знеструмлені житлові будинки та порушена робота транспортних мереж"

На більшій частині території Об’єднаного Королівства у п’ятницю ввечері стався масштабний збій в роботі системи електропостачання.

"Масштабний збій в системі електропостачанні зафіксований у п’ятницю ввечері на значній території Великої Британії. Внаслідок цього знеструмлені житлові будинки та порушена робота транспортних мереж", - йдеться в повідомленні BBC.



Фото: bbc.com

Відключення були зареєстровані на південному сході Англії, центрі, південному заході, північному сході та Уельсі. Торкнувся і більшої частини Лондона, через що виникли проблеми в роботі світлофорів. Також виникли збої у розкладі руху поїздів.



Фото: bbc.com

Зі свого боку британська енергетична компанія UK Power Network підтвердила, що ці проблеми, найімовірніше, пов’язані з технічним збоєм у роботі Національної енергетичної мережі.

Цю проблему відповідні британські служби наразі намагаються якомога швидше вирішити.

Нагадаємо, що 13-14 лютого через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП відключено електрику в 84 населених пунктах України.