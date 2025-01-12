У Чехії через вибух у ресторані загинули люди

Попередньо, вибухнув балон з пропан-бутаном.

Внаслідок вибуху у ресторані в чеському місті Мост загинули шестеро людей. Ще восьмеро отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на екстрені служби.

Як зазначається, вибух стався пізно ввечері у суботу, 11 січня. Тоді вісім людей зазнали поранень, шестеро загинули, а ще 30 евакуювали з ресторану і прилеглих будівель.

"Згідно з первинною інформацією від свідків, перекинувся обігрівач, що спричинило пожежу", – повідомили в пожежній службі.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракузан повідомив чеським ЗМІ, що причиною пожежі, ймовірно, стало перекидання пропан-бутанового обігрівача в палісаднику ресторану.

Пожежна бригада повідомила, що врятувала одного серйозно пораненого відвідувача ресторану, який опинився в пастці у ванній кімнаті.