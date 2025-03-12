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У Чехії хочуть збільшити чисельність військових

12 березня 2025, 18:11
У Чехії хочуть збільшити чисельність військових
Фото: ukrinform.ua
Це пов'язано зі зміною безпекової ситуації у світі.
Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка вважає, що його країні потрібно посилити армію ще понад сімома тисячами військових у найближчі роки. Це пов'язано зі зміною безпекової ситуації у світі.
 
Про це повідомляє Radio Prague International.
 
На думку Ржехки, чеська армія потребуватиме посилення приблизно на 7,5 військових у найближчі роки. Це пов'язано зі зміною безпекової ситуації у світі.
 
За словами начальника Генерального штабу армії Чехії, необхідно подумати про майбутню спрямованість армії, яка будувалася переважно як експедиційна.
 
"Ми робимо все можливе в рамках існуючої системи і намагаємося усунути проблеми з нашого боку. Але правда полягає в тому, що для виконання нових завдань нам знадобиться ще близько 7,5 тисяч людей. Це означає, що при нинішньому рівні укомплектування армія потребує посилення приблизно на 14 тисяч осіб, що становить майже 60% від чинного рівня", – сказав він.
 
Ржехка зазначив, що станом на початок минулого року в оборонному відомстві налічувалося 27 826 солдатів строкової служби і 4 266 активних резервістів. Але сама армія налічує близько 24 тисячі солдатів.
 
Також очільник Генштабу Чехії зазначив, що до 2030 року армія налічуватиме 30 тисяч кадрових військовослужбовців і 10 тисяч активних резервістів.
 
Крім того, за словами Ржехки, нові цілі Альянсу з розбудови потенціалу свідчать про необхідність мати до 37 500 військовослужбовців для забезпечення потреб колективного стримування і оборони.

 

Чехіявійна в Україніросія окупанти

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