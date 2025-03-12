У Чехії хочуть збільшити чисельність військових

Це пов'язано зі зміною безпекової ситуації у світі.

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка вважає, що його країні потрібно посилити армію ще понад сімома тисячами військових у найближчі роки. Це пов'язано зі зміною безпекової ситуації у світі.

Про це повідомляє Radio Prague International.

На думку Ржехки, чеська армія потребуватиме посилення приблизно на 7,5 військових у найближчі роки. Це пов'язано зі зміною безпекової ситуації у світі.

За словами начальника Генерального штабу армії Чехії, необхідно подумати про майбутню спрямованість армії, яка будувалася переважно як експедиційна.