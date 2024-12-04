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У Чехії кажуть, що припинили отримувати нафту з росії

04 грудня 2024, 18:31
У Чехії кажуть, що припинили отримувати нафту з росії
Це не становить небезпеки для Чехії, яка має достатньо нафти, наголосив міністр торгівлі Чехії
Міністр промисловості і торгівлі Чехії Лукаш Влчек заявив про припинення постачання російської нафти через трубопровід "Дружба" в середу, 4 грудня.
 
Про це ідеться на порталі Novinky.
 
Влчек підтвердив дані ЗМІ про те, що Чехія в середу перестала отримувати нафту з росії.
 
"Ми знаємо про ситуацію і перебуваємо в контакті з усіма відповідними сторонами", – сказав міністр.
 
Він додав, що це не становить небезпеки для Чехії, яка має достатньо нафти: "Нафтопереробні заводи добре підготовлені до цієї ситуації, і ми маємо надійну систему державних матеріальних резервів".
 
За словами джерела Novinky, затримка поставок до Чехії, найімовірніше, пов'язана з "адміністративними питаннями", і поки що немає жодних ознак того, що росія хоче припинити поставки.
 
Компанія Unipetrol, яка володіє двома нафтопереробними заводами в Чехії, пізніше заявила про затримку поточних поставок сирої нафти "на стороні постачальника, поза нашим контролем".
 
Чехія імпортує майже 8 мільйонів тонн нафти на рік із двох джерел: майже 60% – через нафтопровід "Дружба", який транспортує нафту з росії, а решту – через німецький трубопровід IKL, який з'єднується з італійським трубопроводом TAL, що починається в Трієсті.
 
Раніше Чехія декларувала, що хоче позбутися залежності від російської нафти шляхом розширення TAL.
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