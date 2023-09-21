Матеріали:
Теми:

У Чехії не бачать "розколу" у відносинах України та Польщі

21 вересня 2023, 18:27
У Чехії не бачать
Джерело: chas.news
Це не обов'язково призведе до того, що Варшава зовсім перестане підтримувати Київ.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що погіршення відносин між Україною та Польщею не слід розцінювати, як "серйозний розкол". 

Таку думку виловив Петр Павел журналістам на спільному брифінгу з президенткою Словаччини у Нью-Йорку, передає "Європейська правда".

"Навіть провідні політики є лише людьми і піддаються тиску, президент Зеленський перебуває під постійним тиском, і якби ми були на його місці, ми могли б втрачати голову частіше, ніж він. Ось чому будь-яку сильну заяву не слід сприймати буквально", — прокоментував президент Чехії заяву Зеленського. 

На думку Павела, підтримка Польщі не припиниться. 

"Я не виявив нічого, що можна було б назвати серйозним розколом, і те, що було сказано, зовсім не обов'язково означає, що співпраця Польщі та підтримка України, можливо, припиняться", — зазначив Павел. 

 

ПольщаЛитвавідносинивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Патова ситуація, цугцванг і довга середня гра. Що найкраще характеризує війну в Україні – Лоуренс Фрідман
Політика
Патова ситуація, цугцванг і довга середня гра. Що найкраще характеризує війну в Україні – Лоуренс Фрідман
21 вересня 2023, 18:15
Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
Політика
Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
21 вересня 2023, 13:30
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
Політика
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
21 вересня 2023, 12:00
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 1 – Том Купер
Політика
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 1 – Том Купер
20 вересня 2023, 19:30
Польська партія
Політика
Польська партія "Право і справедливість" бореться за голоси фермерів, розпалюючи антиукраїнські настрої – Міхал Шульджинський
20 вересня 2023, 12:00
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на
Політика
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на "чмобіків" веде до катастрофи – Том Купер
20 вересня 2023, 10:20
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
Політика
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
19 вересня 2023, 16:40
Закулісна
Політика
Закулісна "бондіана". Поки Британія ловить шпигунів, ті вже "захопили" Австрію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 вересня 2023, 13:45
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється