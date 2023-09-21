У Чехії не бачать "розколу" у відносинах України та Польщі

Це не обов'язково призведе до того, що Варшава зовсім перестане підтримувати Київ.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що погіршення відносин між Україною та Польщею не слід розцінювати, як "серйозний розкол".

Таку думку виловив Петр Павел журналістам на спільному брифінгу з президенткою Словаччини у Нью-Йорку, передає "Європейська правда".

"Навіть провідні політики є лише людьми і піддаються тиску, президент Зеленський перебуває під постійним тиском, і якби ми були на його місці, ми могли б втрачати голову частіше, ніж він. Ось чому будь-яку сильну заяву не слід сприймати буквально", — прокоментував президент Чехії заяву Зеленського.

На думку Павела, підтримка Польщі не припиниться.

"Я не виявив нічого, що можна було б назвати серйозним розколом, і те, що було сказано, зовсім не обов'язково означає, що співпраця Польщі та підтримка України, можливо, припиняться", — зазначив Павел.