Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Чехії повідомили про зростання постачання боєприпасів – Reuters

17 липня 2025, 20:11
У Чехії повідомили про зростання постачання боєприпасів – Reuters
Країни-донори збільшили пожертвування на придбання боєприпасів для України на 29% з початку 2025 року.
Міністерство оборони Чехії в четвер, 17 липня, повідомило, що постачання артилерійських боєприпасів до України, яке воно організувало, зростає.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
У відомстві вважають, що це вказує на те, що партнери мають довіру до їхньої урядової програми, яка передбачає пожертви від партнерів по НАТО з пропозиціями про продаж боєприпасів. 
 
Країнам-донорам пропонуються доступні партії-боєприпасів й вони самостійно обирають, за що саме готові заплатити. Програма працює за рахунок традиційних зв’язків Чехії в сфері торгівлі зброєю й вона стала ключовим міжнародним проєктом правоцентристського уряду на підтримку України у війні з росією. 
 
Вказується, що наша країна вже отримала від Чехії важке озброєння та іншу допомогу на сотні мільйонів євро.
 
Як розповів виданню директор агентства міжнародного співробітництва AMOS при Міністерстві оборони Алеш Витечка, з початку 2025 року Чехія вже відправила в Україну 850 тисяч снарядів, зокрема, 320 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм НАТО.
 
Наприклад, за 2024 рік загальна кількість боєприпасів склала 1,5 мільйона, враховуючи 500 тисяч 155-мм снарядів.  
 
Примітно, що голова чеської опозиційної партії ANO Андрій Бабіш пообіцяв скасувати дану програму, якщо вони повернуться до влади. Зазначається, що вибори мають відбутися в жовтні поточного року. Він пояснив, що програма з постачання боєприпасів Україні є надто дорогою та непрозорою. 
 
Витечка слова Бабіша спростував та заявив, що ініціатива з постачання Україні боєприпасів є настільки прозорою, наскільки це дозволяють заходи безпеки. Як ще один аргумент щодо необхідності продовження даної ініціативи, він вказав зростання внесків в поточному році, що свідчить про підтримку партнерів. 
 
Вказується, що пожертви зросли на 29% в цьому році у порівнянні з минулим. Серед країн-донорів, що збільшили фінансування, згадуються Канада, Німеччина, Норвегія, Швеція, Нідерланди, а також Данія. Пропозиції щодо поставок боєприпасів проходять аудит в кожній країні-донорі. 
 
Чехія в цій ініціативі виступає посередником, уряд країни в 2024 році виділив приблизно 35 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів у вітчизняного постачальника. 

 

Чехіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Політика
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 липня 2025, 14:48
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2025, 11:45
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Політика
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 17 липня 2025, 08:27
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Політика
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Переклад iPress – 16 липня 2025, 13:40
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Політика
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 липня 2025, 12:12
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді
Політика
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді "великим днем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 15 липня 2025, 12:46
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 липня 2025, 07:04
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 14 липня 2025, 15:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється