У Чехії повідомили про зростання постачання боєприпасів – Reuters
17 липня 2025, 20:11
Країни-донори збільшили пожертвування на придбання боєприпасів для України на 29% з початку 2025 року.
Міністерство оборони Чехії в четвер, 17 липня, повідомило, що постачання артилерійських боєприпасів до України, яке воно організувало, зростає.
Про це повідомляє Reuters.
У відомстві вважають, що це вказує на те, що партнери мають довіру до їхньої урядової програми, яка передбачає пожертви від партнерів по НАТО з пропозиціями про продаж боєприпасів.
Країнам-донорам пропонуються доступні партії-боєприпасів й вони самостійно обирають, за що саме готові заплатити. Програма працює за рахунок традиційних зв’язків Чехії в сфері торгівлі зброєю й вона стала ключовим міжнародним проєктом правоцентристського уряду на підтримку України у війні з росією.
Вказується, що наша країна вже отримала від Чехії важке озброєння та іншу допомогу на сотні мільйонів євро.
Як розповів виданню директор агентства міжнародного співробітництва AMOS при Міністерстві оборони Алеш Витечка, з початку 2025 року Чехія вже відправила в Україну 850 тисяч снарядів, зокрема, 320 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм НАТО.
Наприклад, за 2024 рік загальна кількість боєприпасів склала 1,5 мільйона, враховуючи 500 тисяч 155-мм снарядів.
Примітно, що голова чеської опозиційної партії ANO Андрій Бабіш пообіцяв скасувати дану програму, якщо вони повернуться до влади. Зазначається, що вибори мають відбутися в жовтні поточного року. Він пояснив, що програма з постачання боєприпасів Україні є надто дорогою та непрозорою.
Витечка слова Бабіша спростував та заявив, що ініціатива з постачання Україні боєприпасів є настільки прозорою, наскільки це дозволяють заходи безпеки. Як ще один аргумент щодо необхідності продовження даної ініціативи, він вказав зростання внесків в поточному році, що свідчить про підтримку партнерів.
Вказується, що пожертви зросли на 29% в цьому році у порівнянні з минулим. Серед країн-донорів, що збільшили фінансування, згадуються Канада, Німеччина, Норвегія, Швеція, Нідерланди, а також Данія. Пропозиції щодо поставок боєприпасів проходять аудит в кожній країні-донорі.
Чехія в цій ініціативі виступає посередником, уряд країни в 2024 році виділив приблизно 35 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів у вітчизняного постачальника.