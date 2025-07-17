У Чехії повідомили про зростання постачання боєприпасів – Reuters

Країни-донори збільшили пожертвування на придбання боєприпасів для України на 29% з початку 2025 року.

Міністерство оборони Чехії в четвер, 17 липня, повідомило, що постачання артилерійських боєприпасів до України, яке воно організувало, зростає.

У відомстві вважають, що це вказує на те, що партнери мають довіру до їхньої урядової програми, яка передбачає пожертви від партнерів по НАТО з пропозиціями про продаж боєприпасів.

Країнам-донорам пропонуються доступні партії-боєприпасів й вони самостійно обирають, за що саме готові заплатити. Програма працює за рахунок традиційних зв’язків Чехії в сфері торгівлі зброєю й вона стала ключовим міжнародним проєктом правоцентристського уряду на підтримку України у війні з росією.

Вказується, що наша країна вже отримала від Чехії важке озброєння та іншу допомогу на сотні мільйонів євро.

Як розповів виданню директор агентства міжнародного співробітництва AMOS при Міністерстві оборони Алеш Витечка, з початку 2025 року Чехія вже відправила в Україну 850 тисяч снарядів, зокрема, 320 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм НАТО.