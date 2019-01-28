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У Чехії працюють 120 тис українців, - Клімкін

Міністри закордонних справ України та Чехії обговорили питання трудової міграції
Міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що в Чехії легально працюють 120 тис. громадян України.
У Чехії працюють 120 тис українців, - Клімкін Фото: з відкритих джерел

Про це він заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Чехії Томашем Петршичеком, пише LB.ua.

"Тільки уявіть собі - 120 тис. українців працюють легально в Чехії, і ця кількість постійно збільшується", - сказав Клімкін.

Він також додав, що на зустрічі з головою МЗС Чехії порушувалися питання трудової міграції та надання гарантій і пільг.

Нагадаємо, за даними НБУ, найбільше українці виїжджають на заробітки до Польщі, Росії, Італії та Чехії.

Додамо, що чеський уряд погодився вдвічі збільшити квоти на прийом працівників з України - до 19,600 в рік, щоб допомогти місцевим фірмам, які заявляють про брак працівників.

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28 01 2019 15:59
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