У Чехії стартували навчання українських військових

Українські військовослужбовці почали курс навчання у Чехії під керівництвом місцевих інструкторів

Українські військовослужбовці почали курс навчання у Чехії у військовому окрузі Лібава під керівництвом місцевих інструкторів, повідомляє iDNES.

Загалом до Чехії може приїхати до чотирьох тисяч українських військових. Чеське Міністерство оборони не розкриває точних цифр та часу прибуття солдатів з міркувань безпеки.

"Українські солдати вже перебувають у Чехії у військовій зоні Лібава для планових навчань", — підтвердив інформацію виданню генерал Карел Ржека, начальник Генерального штабу армії Чеської Республіки.

Директор з комунікацій Міністерства оборони країни додав, що чеський уряд схваливвідповідне рішення.

"Українські військові перебувають у Чехії для спільних навчань, які були схвалені урядом 9 листопада. Вони допомогли підготувати безперервне навчання, яке зараз розпочинається відповідно до мандату, ухваленого парламентом Чеської Республіки", — зауважив він.