У Чехії стався вибух на складі заводу з виробництва боєприпасів

Поліція вважає, що причиною інциденту могла стати технічна помилка на виробництві.

У вівторок, 25 березня, на складі боєприпасів у населеному пункті Боржини у центральній частині Чехії стався вибух.

Про це повідомляють Ceske Noviny.

За даними рятувальної служби Чехії, пожежники евакуйовували людей з території та оголосили третій рівень тривоги з чотирьох.

Важкопораненого чоловіка уже гелікоптером доправили до лікарні. На місці події працюють 11 пожежних підрозділів.

За словами речниці міста Полічка Надєжди Шауерової, через інцидент дорогу з Полічки до Короухве закрито до подальшого повідомлення.

Видання iDNES зазначає, що на момент вибуху на території були дві бригади працівників, їх уже евакуювали. Прес-секретар Служби порятунку регіону Пардубіце заявив журналістам, що навколишнім жителям нічого не загрожує.

Джерело, близьке до поліції, повідомило iDNES, що, ймовірно, йдеться про вибух на складі тротилу (тринітротолуолу). Співрозмовник зазначив, що проблеми виникли в спеціальній печі, в якій готують суміш для патронів.

"Поки що найбільш ймовірною причиною вибуху є технічна несправність технології виробництва в одному з цехів. Ми евакуювали всіх працівників. Одну людину доставили в лікарню", - повідомили в чеській поліції в мережі Х.