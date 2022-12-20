У Чехії створять спеціальний відділ з антиросійських санкцій

Міністерство закордонних справ Чехії створить новий відділ, який займатиметься антиросійськими санкціями.

Про це повідомив глава МЗС країни Ян Ліпавський, передає Czech Radio.

Цей нещодавно ухвалений у Чехії закон, який аналогічно із американським називають "Законом Магнітського", дасть змогу на національному рівні охопити санкціями осіб, які не внесені до санкційних списків Євросоюзу.

Міністр не уточнив, коли саме Чехія запровадить конкретні санкції щодо громадян росії та російських компаній. При цьому він нагадав, що списки, складені МЗС, затверджуватиме уряд.

"Закон спрямований проти осіб, які беруть участь у війні, що розгортається сьогодні, але з якихось причин ще не були занесені до європейських санкційних списків", – прокоментував закон голова зовнішньополітичного відомства.

Закон стосуватиметься насамперед суб'єктів рф та білорусі, відповідальних якимось чином за ситуацію в Україні. Він дасть змогу вживати заходів щодо організацій і режимів, які порушують права людини та використовують терористичні методи й кібератаки.

Ліпавський підкреслив, що у питанні посилення санкцій проти росії МЗС Чехії співпрацює з іншими країнам, зокрема зі Сполученими Штатами.