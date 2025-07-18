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У Чехії ввели кримінальну відповідальність за пропаганду комунізму

18 липня 2025, 12:33
У Чехії ввели кримінальну відповідальність за пропаганду комунізму
Джерело: chas.news
Країна прирівняла пропаганду комуністичної ідеології до нацистської

Президент Чехії Петр Павел підписав поправку до кримінального кодексу, яка криміналізує пропаганду комуністичної ідеології, ставлячи її в один ряд з нацистською пропагандою.

Про це повідомляє Euractiv.

Оновлене законодавство передбачає тюремне ув'язнення терміном до п'яти років для тих, хто "створює, підтримує або пропагує нацистські, комуністичні або інші рухи, які явно спрямовані на придушення прав і свобод людини або розпалювання расової, етнічної, національної, релігійної або класової ненависті". Зміни відбулися після закликів чеських історичних інституцій, зокрема Інституту вивчення тоталітарних режимів, виправити те, що вони вважали правовим дисбалансом.
 
Тим часом Комуністична партія Чехії та Моравії (KSČM), яку очолює депутатка Європарламенту Катерина Конечна, назвала це рішення «політично вмотивованим".
 
"Це ще одна невдала спроба вивести KSČM за межі закону і залякати критиків нинішнього режиму", – йдеться в заяві партії.
війна в Україніросія окупантиЧехія

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