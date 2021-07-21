У Чехії закріплять в конституції право громадян захищати своє життя зі зброєю

"Пропозиція має не тільки символічний характер, але також може служити страховкою на майбутнє", - сказав Мартін Червічек

У конституції Чехії закріплять право громадян на захист свого життя та життя інших з допомогою зброї.

За відповідні зміни проголосував Сенат Чехії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Розділ основоположних прав і свобод тепер міститиме положення про те, що "право захищати своє життя або життя іншої людини, навіть за допомогою зброї, гарантується на умовах, встановлених законом".

"Пропозиція має не тільки символічний характер, але також може служити страховкою на майбутнє", - сказав Мартін Червічек від імені ініціаторів поправки. Він вказав на тенденцію деяких країн ЄС забороняти носіння будь-яких предметів, які можуть бути використані як зброя. За словами Червічека, роззброєння населення не забезпечить більшої безпеки, оскільки злочинці все одно незаконно отримуватимуть зброю.

54 із 74 сенаторів проголосували за зміну конституції, потрібна була більшість у три п’ятих, тобто не менше 45 голосів.

Раніше за поправку проголосувала нижня палата парламенту. Президент Чехії, на відміну від інших законів, не може накласти вето на конституційну поправку.

Поправка набере чинності з першого числа другого календарного місяця, що настає за днем ​​його опублікування у Збірнику законів, тобто не раніше 1 серпня, не пізніше 1 вересня.

Поправка базується на петиції, яку підписали 102 000 осіб, серед яких багато конституційних чиновників. Петиція була реакцією мисливців та інших власників зброї на зусилля Європейської комісії щодо обмеження права власності на зброю, в тому числі законну. Надмірне регулювання законно утримуваної зброї не має сенсу і, на думку прихильників поправки, призводить до збільшення незаконного володіння зброєю.

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