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У Чехії запустили виробництво дронів для України

03 липня 2024, 14:14
У Чехії запустили виробництво дронів для України
Фото: gettyimages.com
Українська компанія DEVIRO відкрила філію в Чехії.

Виробничо-інноваційну компанію DEVIRO заснували в Україні в 2014 році.

Компанія запустила в Чехії серійне виробництво розвідувальних дронів Leleka-LR та ударних дронів "‎Булава"‎ для ЗСУ. 

Про це повідомляє чеське видання E15

"В листопаді ми почали пробну експлуатацію, у квітні – серійне виробництво. Це буквально військове виробництво, наш ексклюзивний замовник – українська армія", – заявив виконавчий директор компанії Павло Булант.

Серійне виробництво розгорнули в місті Коліні Чеської Республіки. 

На виробництві працює 80 працівників, більша частина з яких українці. 

Також планується поставки на рівні ста розвідувальних та ударних БПЛА на рік.

Крім того, на потужностях компанії збирають материнські плати, електронні блоки та оптичні модулі. 

"Ми практично повністю автономні, маємо мінімум субпідрядників. Ми купуємо у них, наприклад, електродвигуни та двигуни внутрішнього згоряння для безпілотників", – додав директор. 

Виготовлені Leleka-LR та ударні "‎Булави"‎ зберігають розібраними у спеціальних транспортних контейнерах. Раніше повідомлялось, що радіус польоту Leleka-LR складає 90 км. Час польоту – 4 години. 

UAC – це філія української компанії DEVIRO, котра розробляє безпілотні апарати військового призначення починаючи з 2014-го.

 
Чехіябезпілотники

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