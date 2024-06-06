У Чехії зазнав аварії поїзд, що їхав до України. "Укрзалізниця" зробила заяву

Нічний експрес зіштовхнувся з вантажним потягом.

Близько 23:30 за місцевим часом 5 червня у Чехії на станції Пардубіце відбулося зіткнення пасажирського нічного експресу з вантажним потягом. Внаслідок аварії майже вщент зруйновано перший вагон поїзда, четверо людей загинули.

Про це повідомляє чеське медіа Idnes.

Серед десятків поранених є діти. Для ліквідації наслідків зіткнення спецслужбам довелося використовувати навіть гелікоптери.

Рейс RegioJet 1021 прямував до українського міста Чоп із Праги. Він мав прибути на Закарпаття зранку 6 червня. Пардубіце - перша зупинка на його шляху.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у соцмережах назвав інцидент "великим нещастям" та висловив співчуття родинам загиблих та усім постраждалим.

Тим часом "Укрзалізниця" зробила заяву. Кажуть, що загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає.

"За попередньою інформацією є загиблі та постраждалі. При цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, розташовані всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає", – йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються.

Зазначається, що також прогнозується затримка поїзда RegioJet Прага – Перемишль, з якого більшість пасажирів пересідають на поїзди до України.