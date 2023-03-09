У Чехії зібрали кошти на 15 мобільних ЗРК Viktor для України

Найближчим часом системи протиповітряної оборони відправлять нашим захисникам.

У Чехії зібрали понад 4 мільйони доларів на мобільні зенітні ракетні комплекси Viktor власного виробництва для українських військових у межах ініціативи Dárek pro Putina ("Подарунок для путіна"). Країна завершує виробництво 15 одиниць техніки, яка поїде в нашу державу вже наприкінці березня.

Про це пише пресслужба проєкту у Twitter.

"Виробництво п’ятнадцяти зенітних близнюків Viktor, на які ви витратили 90 мільйонів крон, наближається до фіналу! Машини й кулемети готові. Починається збирання. Вони вирушать в Україну наприкінці місяця", – йдеться в повідомленні.

Протиповітряний засіб Viktor представляє з себе модифікований позашляховик Toyota, оснащений двома крупнокаліберними кулеметами Володимирова (КПВТ). Останні здатні вражати наземні й повітряні цілі та зможуть, зокрема, ефективно обороняти стратегічні та цивільні об’єкти від атак російських дронів-камікадзе та іншої авіації.

Спарений кулемет стріляє боєприпасами 14,5х114 мм, маючи ефективну дальність ураження в понад 2 кілометри. Він доповнений денним і нічним зенітним прицілом, а також обладнанням для стрільби прямою наводкою по наземних цілях.

Носій озброєння – Toyota – має посилену підвіску та спеціальний адаптер на кузові, що дозволяє вести вогонь безпосередньо з автомобіля і швидко пересуватися бездоріжжям.

Як зазначають у Dárek pro Putina, досвідчений оператор отримає можливість ефективно використовувати зброю для ураження середніх і великих дронів, літаків і вертольотів на малих висотах, а також легкоброньованої техніки чи укріплень ворога. Більше того, кулемет описують як "абсолютно нищівний проти живої сили".

ЗРК Viktor надходитимуть із запасними стволами до кулеметів для можливості швидкої заміни в разі перегріву. Боєприпаси можуть перевозитися в кузові позашляховика.

Крім цього, зараз у межах ініціативи "Подарунок для путіна" триває збір грошей на реактивну систему залпового вогню РМ-70 з метою подальшої її передачі ЗСУ. Люди вже перерахували понад $1,1 млн.

Нагадаємо, Польща готова передати Україні власні МіГ-29.