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У Чехії знову пропонують обмежити поїздки російських дипломатів до країн шенгенської зони

22 квітня 2024, 12:09
У Чехії знову пропонують обмежити поїздки російських дипломатів до країн шенгенської зони
Фото: з вільного доступу
Чеська пропозиція передбачає неможливість для російських дипломатів в'їжджати до жодної країни ЄС, окрім тієї, до якої їм було видано візу.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна знову запропонує обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні. Питання про російських агентів піднімуть на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі в понеділок.

Про це йдеться у повідомленні Euractiv.

Цю заяву зробив міністр у відповідь на арешт двох російських агентів у Німеччині за підозрою в шпигунстві та плануванні нападів на військові цілі з метою підірвати підтримку України. 

"Ми повинні розробити нові інструменти для боротьби з російською шпигунською загрозою. У понеділок я повторю свої пропозиції щодо стримування російських шпигунів, які переміщуються через Шенген. Цього можна досягти швидко", – сказав глава чеського МЗС. 

Чеська пропозиція передбачає неможливість в'їжджати до жодної країни ЄС, окрім тієї, до якої їм було видано візу для російських "дипломатів" або секретних агентів під дипломатичним прикриттям, які приїжджають до Європи на короткий час.

Інший варіант – зробити біометричні паспорти обов'язковими для російських дипломатів на рівні ЄС, оскільки їх важче підробити.

У 2022 році Європейський Союз вирішив, що російські дипломати більше не можуть користуватися положеннями про спрощення візового режиму, які надавали їм привілейований доступ до ЄС. Однак вони все ще можуть отримувати візи і подорожувати країнами Шенгенської зони.

Чехіявійна в Україніросія окупантиросійські дипломати

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