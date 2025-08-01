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ПОЛІТИКА

У Чехії зростає втома від українських біженців – опитування

01 серпня 2025, 13:07
У Чехії зростає втома від українських біженців – опитування
Фото: gettyimages.com
Водночас підтримка подальшого перебування українців у Чехії залишається стабільною.

У Чехії зростає втома громадськості від українських біженців: 58% респондентів вважають, що країна прийняла занадто багато біженців з України. Про це свідчать результати нового опитування агентства STEM.

Про це повідомляє Euractiv.

Проте підтримка подальшого перебування українців у Чехії залишається стабільною: 52% респондентів виступають за надання притулку біженцям з України, а 31% — позитивно сприймають їхнє перебування у країні.

"Якщо економічна ситуація погіршиться, співіснування з українцями може стати значно складнішим", — припустив аналітик STEM Їржі Таборський, зазначивши, що негативне ставлення до імміграції тісно пов'язане з економічними проблемами.

40% чехів заявили, що вони “толерують” перебування українців, але втомилися від їхньої присутності. Серед респондентів 60% помилково вважають, що українці отримують від уряду Чехії більше грошей, ніж становить їхній вклад в економіку країни.

Таким чином, загалом чеська громадськість продовжує підтримувати прийом українських біженців, але втома та економічна тривога впливають на настрої громадян країни.

Наразі в Чехії перебуває близько 373 700 українців, які отримали тимчасовий захист — це третій за величиною показник в ЄС після Німеччини та Польщі. Однак за кількістю біженців на душу населення Чехія посідає перше місце з 34,3 біженцями на 1000 осіб порівняно з середнім показником по ЄС, який становить 9,5.

Чехіябіженцівійна в Україні

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