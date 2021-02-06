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У череві кита знайшли амбри на $1,5 мільйона

Амбра - це воскоподібні виділення, що утворюються у шлунку та кишечнику кашалотів. Згустки цієї субстанції особливо цінуються у парфумерії як фіксатори запаху
Єменські рибалки знайшли у туші кашалота рідкісну амбру вартістю 1,5 мільйона доларів.
У череві кита знайшли амбри на $1,5 мільйона Фото: Kyodo News
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
 
Зазначається, що туша кита плавала в Аденській затоці.
 
Амбра - це воскоподібні виділення, що утворюються у шлунку та кишечнику кашалотів. Згустки цієї субстанції особливо цінуються у парфумерії як фіксатори запаху.
 
Амбру використовують у дорогих парфумах, щоб довше утримувати їхній аромат.
 
 
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02 06 2021 14:08
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