У череві кита знайшли амбри на $1,5 мільйона Амбра - це воскоподібні виділення, що утворюються у шлунку та кишечнику кашалотів. Згустки цієї субстанції особливо цінуються у парфумерії як фіксатори запаху

Єменські рибалки знайшли у туші кашалота рідкісну амбру вартістю 1,5 мільйона доларів.

Фото: Kyodo News

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