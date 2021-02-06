НОВИНИЄменські рибалки знайшли у туші кашалота рідкісну амбру вартістю 1,5 мільйона доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У череві кита знайшли амбри на $1,5 мільйона
Амбра - це воскоподібні виділення, що утворюються у шлунку та кишечнику кашалотів. Згустки цієї субстанції особливо цінуються у парфумерії як фіксатори запаху
Фото: Kyodo News
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що туша кита плавала в Аденській затоці.
Амбра - це воскоподібні виділення, що утворюються у шлунку та кишечнику кашалотів. Згустки цієї субстанції особливо цінуються у парфумерії як фіксатори запаху.
Амбру використовують у дорогих парфумах, щоб довше утримувати їхній аромат.
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02 06 2021 14:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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