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У Черкасах поліція зупинила підкуп виборців на 1,6 млн гривень, - ФОТО

Прибувши на місце, наряд патрульної поліції виявив велику кількість громадян, що стояли в черзі до будівлі
Правоохоронці зафіксували підкуп виборців представниками одного з кандидатів у президенти в Черкасах.
У Черкасах поліція зупинила підкуп виборців на 1,6 млн гривень, - ФОТО Фото: npu.gov.ua

 У приміщенні, де відбувався підкуп, поліція виявила комп'ютерну техніку та коробки з грошима, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Поліція отримала повідомлення, що в одному з офісних приміщень у центрі міста відбувається підкуп виборців на користь одного з кандидатів у президенти. Прибувши на місце, наряд патрульної поліції виявив велику кількість громадян, що стояли в черзі до будівлі.


Фото: npu.gov.ua

Після приїзду на місце події слідчо-оперативної групи і предметного огляду співробітники поліції виявили великі суми грошових коштів - 1,6 млн гривень і майже 12 тис. доларів, здебільшого номіналом по 500 грн, а також документацію з персональними даними громадян, зокрема списки громадян, навпроти прізвища яких значилися суми грошових коштів в еквіваленті від 2 до 4,5 тис. грн.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка проводить вилучення наявних речових доказів, які можуть свідчити про підкуп виборців, а також опитує громадян, які перебували в офісному приміщенні та біля нього.

Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.


Фото: npu.gov.ua

 

Фото: npu.gov.ua

 


Фото: npu.gov.ua
Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що кримінальні справи про підкуп голосів виборців перед президентськими виборами реєстрували стосовно чотирьох кандидатів, найбільше щодо Петра Порошенка та Юлії Тимошенко.


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29 03 2019 20:58
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