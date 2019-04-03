НОВИНИУ чернігівській школі № 30 старшокласник розпилив балончик з газом. Унаслідок інциденту сімох дітей госпіталізували для обстеження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чернігові старшокласник розпилив балончик у школі: сімох дітей госпіталізували
"Дев’ять учнів поскаржилися на стан здоров’я, сімох з них відвезли в лікарню на обстеження, двох забрали батьки"
Фото: AP
Інцидент стався близько 12 год 4 березня.
Група школярів була у вбиральні, коли інші школярі, які перебували неподалік, почули неприємний запах. Дітей вивели зі школи для провітрювання приміщення, повідомляє "Громадське".
"Дев’ять учнів поскаржилися на стан здоров’я, сімох з них відвезли в лікарню на обстеження, двох забрали батьки", - повідомила речниця Чернігівського міського відділу поліції Юлія Ковтун.
Наразі поліція розмовляє з батьками старшокласника та вчителями й розглядає можливість відкриття провадження.
Нагадаємо, у школі Дніпра один з учнів розпорошив перцевий балончик під час уроків.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 03 2019 18:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"