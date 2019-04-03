У Чернігові старшокласник розпилив балончик у школі: сімох дітей госпіталізували

"Дев’ять учнів поскаржилися на стан здоров’я, сімох з них відвезли в лікарню на обстеження, двох забрали батьки"

У чернігівській школі № 30 старшокласник розпилив балончик з газом. Унаслідок інциденту сімох дітей госпіталізували для обстеження.

Інцидент стався близько 12 год 4 березня.

Група школярів була у вбиральні, коли інші школярі, які перебували неподалік, почули неприємний запах. Дітей вивели зі школи для провітрювання приміщення, повідомляє "Громадське".

"Дев’ять учнів поскаржилися на стан здоров’я, сімох з них відвезли в лікарню на обстеження, двох забрали батьки", - повідомила речниця Чернігівського міського відділу поліції Юлія Ковтун.

Наразі поліція розмовляє з батьками старшокласника та вчителями й розглядає можливість відкриття провадження.

Нагадаємо, у школі Дніпра один з учнів розпорошив перцевий балончик під час уроків.