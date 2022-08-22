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У Чернівцях презентували новий туристичний маршрут

Ольга
Матарикіна
Маршрут "Кроками Йозефа Ляйцнера" включає 9 локацій
У Чернівцях презентували новий туристичний маршрут Фото: Департамент соціально-економічного розвитку та стратегічного планування
Ініціатива та розробка нового маршруту належить відділу туризму департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування Чернівецької міської ради. 
 
Новий туристичний маршрут включає 9 локацій. На кожній турист ознайомлюється з архітектурними шедеврами Йозефа Ляйцнера, який був автором проектів десятка будівель старих Чернівців. Серед яких - навчальні заклади, лікарські установи, колишні банки та музеї, а також одна з туристичних родзинок  міста - Костел Найсвятішого Серця Ісуса. Початкова точка маршруту - колишня Вища промислова школа (нині -ЗОШ №4), крайня - Університетський інститут (нині – юридичний факультет ЧНУ ім. Ю. Федьковича).   
 
"Створюючи цей маршрут, наші фахівці передусім мали на меті продемонструвати інший погляд на архітектурні Чернівці - показати ті локації, які не входять до стандартних оглядових екскурсій.  Водночас, ми прагнули комусь відкрити, а комусь нагадати про таку відому особистість, як Йозеф Ляйцнер. Адже його значимий вклад в розбудову архітектурного обличчя нашого міста є неодооціненим", - розповів директор департаменту соціально-економічного розвитку та статегічного планування міської ради Сергій Бостан. 
 
Під час презентації учасники випробували новий туристичний маршру та  отримли його карту і листівку з неоготичним костелом на згадку. 
 
 
Архітектор та інженер Йозеф Ляйцнер після переїзду до Чернівців впродовж 17 років був директором Вищої державної промислової школи, в якій підготували плеяду архітекторів та будівельників. А ще саме Ляйцнер був ініціатором створення і першим директором Буковинського промислового музею (на базі якого пізніше був створений обласний краєзнавчий музей). 43 роки свого життя він віддав улюбленій справі і мав гарні заслуги у напрямку піднесення промислового та комерційного навчання не лише на Буковині, але й у всій Австрійській державі. Ляйцнер проживав у Чернівцях до останнього подиху.  22 серпня -  127 роковини його смерті.
 
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22 08 2022 11:40
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