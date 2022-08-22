У Чернівцях презентували новий туристичний маршрут

Маршрут "Кроками Йозефа Ляйцнера" включає 9 локацій

Ініціатива та розробка нового маршруту належить відділу туризму департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування Чернівецької міської ради.

Новий туристичний маршрут включає 9 локацій. На кожній турист ознайомлюється з архітектурними шедеврами Йозефа Ляйцнера, який був автором проектів десятка будівель старих Чернівців. Серед яких - навчальні заклади, лікарські установи, колишні банки та музеї, а також одна з туристичних родзинок міста - Костел Найсвятішого Серця Ісуса. Початкова точка маршруту - колишня Вища промислова школа (нині -ЗОШ №4), крайня - Університетський інститут (нині – юридичний факультет ЧНУ ім. Ю. Федьковича).

"Створюючи цей маршрут, наші фахівці передусім мали на меті продемонструвати інший погляд на архітектурні Чернівці - показати ті локації, які не входять до стандартних оглядових екскурсій. Водночас, ми прагнули комусь відкрити, а комусь нагадати про таку відому особистість, як Йозеф Ляйцнер. Адже його значимий вклад в розбудову архітектурного обличчя нашого міста є неодооціненим", - розповів директор департаменту соціально-економічного розвитку та статегічного планування міської ради Сергій Бостан.

Під час презентації учасники випробували новий туристичний маршру та отримли його карту і листівку з неоготичним костелом на згадку.

Архітектор та інженер Йозеф Ляйцнер після переїзду до Чернівців впродовж 17 років був директором Вищої державної промислової школи, в якій підготували плеяду архітекторів та будівельників. А ще саме Ляйцнер був ініціатором створення і першим директором Буковинського промислового музею (на базі якого пізніше був створений обласний краєзнавчий музей). 43 роки свого життя він віддав улюбленій справі і мав гарні заслуги у напрямку піднесення промислового та комерційного навчання не лише на Буковині, але й у всій Австрійській державі. Ляйцнер проживав у Чернівцях до останнього подиху. 22 серпня - 127 роковини його смерті.