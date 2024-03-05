У Червоному морі перебиті кабелі зв'язку між Європою, Азією та Африкою

Підраховано, що Червоним морем проходить близько 17% світового інтернет-трафіку оптоволоконними трубами.

У Червоному морі перерізали підводні кабелі, які забезпечують доступ до Інтернету та телекомунікації у всьому світі.



Про це повідомляє Sky News.

Були перерізані лінії Азія-Африка-Європа-1, Європа-Індія, Seacom та TGN-Gulf. За оцінками гонконзької компанії HGC Global Communications, пошкодження торкнулися 25% трафіку, що проходить через Червоне море.



Пізніше компанія уточнила, що критично пошкоджено чотири підводні телекомунікаційні кабелі з 15-ти у водах, підпорядкованих юрисдикції Ємену.

Хусити заперечують факт саботажу ліній на маршруті, що вважається вирішальним для передавання даних з Азії до Європи. Вони звинуватили у збоях військові операції Великої Британії та США, не надавши доказів.

Компанія Seacom, яка обслуговує Джибуті, заявила, що "первинне тестування показує, що сегмент, який постраждав, розташований у межах морської юрисдикції Ємену в південній частині Червоного моря".



Вона заявила, що змінює перенаправляє частину трафіку, хоча деякі служби було відключено.

Компанія Tata Communications, що входить до індійського конгломерату і стоїть за лінією Seacom-TGN-Gulf, заявила, що "вжила негайних і відповідних заходів щодо виправлення становища" після того, як лінія була перерізана.



Місяць тому визнані ООН урядові та телекомунікаційні компанії Ємену заявили про загрозу цифровій інфраструктурі, побоюючись, що хусити планують пошкодити інтернет-кабелі.

Попередження пролунало після того, як пов'язаний з хуситами Telegram-канал опублікував карту кабелів, що проходять дном Червоного моря.

Зображення супроводжувалося повідомленням: "Є карти міжнародних кабелів, що з'єднують усі регіони світу через море. Здається, що Ємен перебуває у стратегічному місці, оскільки поряд з ним проходять інтернет-лінії, що з'єднують цілі континенти, а не лише країни".