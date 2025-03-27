У Червоному морі затонуло підводне судно, загинули росіяни – The Guardian

Батискаф повіз туристів дивитися на коралові рифи.

У Червоному морі затонув туристичний батискаф "Синдбад" неподалік єгипетської Хургади.

Про це повідомляє The Guardian.

Унаслідок корабельної аварії загинуло щонайменше шестеро осіб, ще дев'ятеро дістали поранення. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані.

Причину аварії поки що не встановлено. Згідно з попередньою версією, судно зіткнулося з рифом, через що в корпусі утворилася тріщина.

Уточнюється, що інцидент за участю батискафа, яким керувала компанія Sindbad Submarines, стався у водах навпроти готелю-курорту Marriot у Хургаді після занурення. За даними російського посольства в Єгипті, всі 45 пасажирів на борту, включно з дітьми, були росіянами. Місцеві служби підтвердили, що врятувати вдалося 39 осіб. Постраждалих доправили в лікарню.