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У чеській армії відчувається критична нестача солдатів

26 лютого 2025, 13:51
У чеській армії відчувається критична нестача солдатів
Фото: ukrinform.ua
Чеська армія наразі налічує близько 23 600 солдатів, що є значно нижчим попередньої мети в 30 тисяч до 2030 року.
Чеські збройні сили стикаються з гострою нестачею кадрів – проблемою, яка, за словами представників оборонного відомства, є навіть більш нагальною, ніж фінансування.
 
Про це повідомляє Euractiv.
 
Міністерка оборони Яна Чернохова і начальник Генерального штабу Карел Ржехка забили на сполох, попередивши, що рівень набору є занадто низьким, щоб задовольнити оборонні потреби країни.
 
"На жаль, суспільний інтерес не такий високий, як нам хотілося б, або, що важливіше, як нам потрібно. У нас не вистачає професіоналів і резервістів, хоча їхня кількість повільно зростає. І, на жаль, немає простого рішення, щоб швидко і просто вирішити цю проблему", – визнала Чернохова у вівторок на засіданні командування чеської армії.
 
Чеська армія наразі налічує близько 23 600 солдатів, що є  значно нижчим попередньої мети в 30 тисяч до 2030 року.
 
Цей показник також не відповідає цілям, визначеним у нових оборонних планах, які передбачають, що армія повинна досягти щонайменше 37 500 військовослужбовців, щоб відповідати зобов'язанням перед НАТО і реагувати на зростаючі загрози безпеці. Минулорічна кампанія з набору призвела до чистого приросту лише на 176 солдатів.
 
"Зрозуміло, що такими темпами, як досі, ми не впораємось. Якщо система не працює, її потрібно змінювати", – попередив Ржехка.
 
Хоча чеський уряд збільшує витрати на оборону, нестача персоналу залишається критично важливою проблемою.
 
Прем'єр-міністр Петр Фіала підкреслив, що збільшення військового фінансування є довготривалим процесом, і щорічне збільшення на 0,2% ВВП вважається реалістичним. У 2024 році, вперше в новітній історії, країна виконала зобов'язання щодо витрат на оборону на рівні 2% ВВП.
 
Попри похмурий прогноз, Ржехка не втрачає надії.
 
"Я оптиміст: у нашому народі все ще достатньо людей, рішуче налаштованих захищати свою країну. І я вірю, що за потреби ми зможемо знайти таких героїв", – сказав він.
Чехіявійна в Україніросія окупанти

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