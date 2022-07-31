У чеському місті Кутна Гора зачиняють центр допомоги Україні

Починаючи з 1 серпня всі дії, пов’язані з реєстрацією українських біженців, будуть передані на стандартне робоче місце іноземної поліції або до регіонального робочого місця Департаменту притулку та міграційної політики

31 липня стане останнім днем роботи регіонального центру допомоги Україні в приміщенні Галереї Центральночеського краю в Кутній Горі.

Починаючи з 1 серпня всі дії, пов’язані з реєстрацією українських біженців, будуть передані на стандартне робоче місце іноземної поліції або до регіонального робочого місця Департаменту притулку та міграційної політики.

Такі заклади працюють в п’ятьох містах у Центральній Богемії: у Бенешові, Кладно, Кутній Горі, Младі Болеславі та Пршибрамі. Однак тепер вони займатимуться й забезпеченням житла для біженців.

"Від початку хвилі міграції, спричиненої російською агресією в Україні, центральночеські центри допомоги прийняли понад 31 тисячі біженців", - повідомив регіональний речник Давид Шіма.

Спочатку такий центр діяв не лише у Кутній Горі, але й у Млада-Болеславі та Пршибрамі. Проте через зменшення кількості прибулих біженців їх роботу припинили ще раніше.

"Нам більше не потрібно тримати весь апарат, який складається з представників кількох гілок держави, в одному місці в Кутній Горі. Таким чином Галерея Конгрес-центру Середньочеського краю буде служити своєму початковому призначенню", - зазначила губернатор краю Петра Печкова.