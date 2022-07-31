У чеському місті Кутна Гора зачиняють центр допомоги Україні
Починаючи з 1 серпня всі дії, пов’язані з реєстрацією українських біженців, будуть передані на стандартне робоче місце іноземної поліції або до регіонального робочого місця Департаменту притулку та міграційної політики.
Такі заклади працюють в п’ятьох містах у Центральній Богемії: у Бенешові, Кладно, Кутній Горі, Младі Болеславі та Пршибрамі. Однак тепер вони займатимуться й забезпеченням житла для біженців.
"Від початку хвилі міграції, спричиненої російською агресією в Україні, центральночеські центри допомоги прийняли понад 31 тисячі біженців", - повідомив регіональний речник Давид Шіма.
Спочатку такий центр діяв не лише у Кутній Горі, але й у Млада-Болеславі та Пршибрамі. Проте через зменшення кількості прибулих біженців їх роботу припинили ще раніше.
"Нам більше не потрібно тримати весь апарат, який складається з представників кількох гілок держави, в одному місці в Кутній Горі. Таким чином Галерея Конгрес-центру Середньочеського краю буде служити своєму початковому призначенню", - зазначила губернатор краю Петра Печкова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Maxar опублікувала супутникові знімки колонії в Оленівці до та після вибухів
- ФОТО Зеленський зустрівся з українськими військовими
- ФОТО Розпочався онлайн-продаж поштової марки "Доброго вечора, ми з України"
- Правоохоронці влаштували обшуки на Закарпатській митниці. У чому причина?
- Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ