У Чорнобильській зоні відчуження розробили водні туристичні маршрути

Туристи будуть переміщатися по річках Прип'ять і Уж

Державне агентство України з управління зоною відчуження розробило нові туристичні водні маршрути по річках Прип'ять і Уж у зоні.

Маршрути були розроблені на виконання Указу президента України №512 від 10 липня 2019 року, повідомляє LB.ua.

Як зазначає керівництво Держагенства з питань управління зоною відчуження, нові формати відвідування зони ініційовані туристичними операторами у зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів майже в 10 разів за минулі 5 років.

Крім того, водні маршрути дадуть можливість побачити іншу сторону Зони відчуження - її природу.

Зазначається, що всі маршрути перевірено дозиметристами і є безпечними для відвідувачів. Туристичні поїздки мають здійснюватися з дотриманням вимог Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Правил радіаційної безпеки під час проведення робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення".

Натепер здійснюються організаційні заходи щодо впровадження зазначених маршрутів для відвідувачів.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Чорнобиль необхідно показати науковцям, екологам, історикам та туристам всього світу.