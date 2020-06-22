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У Чорнобильській зоні виникла нова пожежа

Рятувальники зазначають, що станом на 7:00 22 червня на цій території ще тліє трав’яний настил, пеньки та деревина
У Чорнобильській зоні відчуження на території Луб’янського лісництва 21 червня виникла нова пожежа - сталося загорання лісової підстилки.
У Чорнобильській зоні виникла нова пожежа Фото: Укрінформ

Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зазначає "Громадське".

"21 червня до ДСНС надійшла інформація, що у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Іллінці на території Луб’янського лісництва сталося загоряння лісової підстилки. О 20 год. 40 хв пожежу локалізовано на площі 3 га", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що станом на 7:00 22 червня на цій території ще тліє трав’яний настил, пеньки та деревина.

До гасіння залучили 11 рятувальників та 3 одиниці техніки лісового господарства.

У ДСНС переконують, що радіаційна обстановка у Києві та області стабільна, а вміст радіонуклідів у воді не перевищують допустимих значень.

Нагадаємо, що Чорнобильська катастрофа - без перебільшення лихо планетарного масштабу

 
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22 06 2020 13:42
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