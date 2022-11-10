CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство внутрішніх справ Чорногорії в рамках програми тимчасового захисту для українців завершило необхідні процедури щодо можливості безкоштовного розселення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чорногорії безкоштовно розселятимуть українських біженців
Фото: з вільного доступу
Про це повідомило посольство України в Чорногорії.
"Розміщення відбуватиметься на базі готелю "Sato" в м. Сутоморе, Бар (140 місць) та готелю "Onogost" в м. Нікшич (90 місць), які відповідають всім необхідним критеріям щодо зручного розташування поруч шкіл, дитячих садків, лікарень та інших необхідних закладів. Програмою передбачена можливість отримати безкоштовне житло в дво-, трьо-, четверо- та п’ятимісних номерах, з повним пансіоном (триразове харчування)", - поінформували у диппредставництві.
Проживання дійсне до кінця завершення програми тимчасового захисту для українців в Чорногорії - до 10 березня 2023 року, якщо вона не буде продовжена урядом країни.
Українські дипломати попередили, що подавати заяви на проживання можуть лише найуразливіші категорії громадян України. До них, зокрема, належать ті наші співвітчизники, які не мають грошових коштів, нерухомості на території Чорногорії, іншого рухомого майна високої цінності (наприклад, авто вартістю не більше 10 тисяч євро), не є підприємцем, засновником чи членом будь-яких товариств; не мають офіційного працевлаштування, активних чи пасивних доходів, які би трактувалися як щомісячні.
Претенденти на безкоштовне житло мають звернутися до посольства в порядку онлайн-черги для завірення заяви та проведення співбесіди. З собою треба мати дійсний закордонний паспорт та підтвердження про отримання захисту, після чого будуть роз’яснені наступні дії.
Як повідомлялося, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, статус тимчасового захисту в Чорногорії надано 6,49 тисячі українців.
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11 10 2022 21:32 МЕДІА
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