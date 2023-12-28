У Чорному морі підірвалося цивільне судно під прапором Панами
У Чорному морі на російській міні підірвалось цивільне судно під прапором панами.
Про це повідомили Сили оборони Півдня. Внаслідок цього дві людини дістали поранення.
"Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів. Судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині. Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт", – зазначили в Силах оборони Півдня.
Під час огляду судна та опитування капітана виявилось, що поранення отримали двоє моряків. Одному з постраждалих допомогу надали на місці, а другого – направили до найближчої лікарні. Стан останнього задовільний.
"До судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт", – додали в Силах оборони Півдня.
Восени Велика Британія звинуватила росію в тому, що 24 серпня вона атакувала цивільне вантажне судно в порту в Чорному морі. Ракетна атака була успішно заблокована українськими силами оборони.
Велика Британія заявила, що працює з Україною та іншими партнерами, щоб забезпечити безпеку судноплавства, і використовує свої можливості розвідки та спостереження для моніторингу російської діяльності в Чорному морі.
У липні росія вийшла з угоди, яка дозволяла Україні безпечно транспортувати продовольчі товари через традиційно основний експортний коридор.