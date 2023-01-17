У Чорному морі росія підготувала майже рекордну кількість "Калібрів"

Ракетна небезпека залишається актуальною.

російські війська тримають у Чорному морі шість ракетоносіїв із загальним залпом до 44 ракети типу "Калібр". Це майже рекордна кількість, повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Напередодні пункт базування кораблів рф відвідав підводний човен, що може свідчити про додаткове переоснащення.

"Це означає, що сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх шість ракетоносіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні, до 44 ракет. Ми говоримо про те, що ракетна небезпека залишається актуальною. Тому що знаходження в морі на бойових позиціях, спорядження і така кількість - все це може свідчити про продовження ракетних атак", – розповіла Гуменюк.

Вона уточнила, що 44 ракети – це максимально можливий залп для шести ракетоносіїв.

"Оскільки після 14-го частина ракет була використана, і після того тільки один човен заходив у пункт базування. Всі решта залишалися на місцях", – каже начальниця пресцентру.

Найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, які фіксували ЗСУ протягом повномасштабного вторгнення, складав 48 одиниць.