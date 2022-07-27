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У Чорному морі відновили роботу три українські порти - ВМС

У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна роботу у портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" відновлено.
У Чорному морі відновили роботу три українські порти - ВМС Фото: з відкритих джерел

Про це Військово-Морські сили Збройних сил України повідомляють у Фейсбуці.

"У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу в портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування", - ідеться у повідомленні.

22 липня у Стамбулі за результатами чотиристоронньої зустрічі України, Туреччини, ООН та росії було досягнуто домовленостей про здійснення вивезення зерна та іншого продовольства з портів України.

У міноборони Туреччини повідомили, що Спільний координаційний центр із моніторингу “зернових коридорів”, створення якого передбачене досягнутими в рамках угоди домовленостями, вже розпочав роботу у Стамбулі.

 

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27 07 2022 16:02
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