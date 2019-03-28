НОВИНИУ Чугуєві Харківської області вертоліт Мі-2 МСБ, що належить місцевій навчальній авіаційній бригаді Повітряних сил Збройних сил України, здійснив аварійну посадку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чугуєві аварійно сів військовий Мі-2, члени екіпажу не постраждали
Причини відмови техніки встановить спеціальна комісія
Фото: tass.ru
Аварійна посадка була здійснена близько 14:30 під час виконання навчально-тренувального польоту. Обидва члени екіпажу не постраждали, повідомляє прес-центр командування ПС ЗСУ у Facebook.
Екіпаж виявив проблеми в системі управління вертольотом і ухвалив рішення про посадку.
"За попередньою інформацією, відмовило рульове управління. У вертольоті перебували курсант і льотчик-інструктор, який взяв управління вертольотом і здійснив посадку на непідготовлений майданчик. Екіпаж не постраждав. Вертоліт отримав незначні пошкодження", - повідомив офіцер Інформагентства Міноборони Дмитро Чалий.
Причини відмови техніки встановить спеціальна комісія.
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