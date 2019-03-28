У Чугуєві аварійно сів військовий Мі-2, члени екіпажу не постраждали

У Чугуєві Харківської області вертоліт Мі-2 МСБ, що належить місцевій навчальній авіаційній бригаді Повітряних сил Збройних сил України, здійснив аварійну посадку.

Аварійна посадка була здійснена близько 14:30 під час виконання навчально-тренувального польоту. Обидва члени екіпажу не постраждали, повідомляє прес-центр командування ПС ЗСУ у Facebook.

Екіпаж виявив проблеми в системі управління вертольотом і ухвалив рішення про посадку.

"За попередньою інформацією, відмовило рульове управління. У вертольоті перебували курсант і льотчик-інструктор, який взяв управління вертольотом і здійснив посадку на непідготовлений майданчик. Екіпаж не постраждав. Вертоліт отримав незначні пошкодження", - повідомив офіцер Інформагентства Міноборони Дмитро Чалий.

Причини відмови техніки встановить спеціальна комісія.