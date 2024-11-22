У Данії назвали російські кібератаки найбільшою загрозою для банків Північної Європи – Reuters

Кібератаки на банки країн Північної Європи, здійснені хакерами, пов'язаними з росією, становлять найбільшу загрозу фінансовій стабільності у регіоні. Банки мають бути готові до "перегонів озброєнь" з кіберзлочинцями.

Його коментарі пролунали після того, як веб-сайти кредиторів, включаючи Nordea Bank Abp, найбільшого в регіоні, щодня зазнавали збоїв протягом кількох тижнів.

"Це стало більш реальною загрозою. Ці атаки в основному спрямовані на створення розчарування та невизначеності, і це виявилося успішним", - зазначив він.

Інциденти, що переповнюють веб-сайти екстремальним трафіком, перейшли від "трохи дратівливих" до "серйознішого характеру", сказав Нодгаард. Хоча експерти та ЗМІ приписують так звані атаки типу Distributed Denial-of-Service, або DDoS, злочинцям, пов'язаним з росією, жоден високопосадовець досі публічно не зробив такого зв'язку.

На питання, чи вважає він, що DDoS-атаки виходять із росії, він відповів: "Так, загальна оцінка така, що це видається ймовірним".

Нодгаард - один із двох заступників керуючих у данському центральному банку, що курирує платіжну систему та фінансову стабільність.

Нодгаард назвав хвилю DDoS-атак з вересня "безпрецедентною" за масштабом, інтенсивністю та тривалістю. Вони уповільнювали цифрові послуги або відключали їх. Банківська індустрія країн Північної Європи, одна з найбільш цифровизованих у світі, потенційно може також зіткнутися з атаками, коли злочинцям вдається зламати установу та закрити її на кілька днів, сказав Нодгаард.

За даними компанії з кібербезпеки Cloudflare, у світі у третьому кварталі 2024 року різко зросла кількість DDoS-атак. Минулого місяця вона повідомила про те, що запобігла майже 6 мільйонам подібних інцидентів за квартал, що майже на 50% більше, ніж у попередньому періоді. Найбільше постраждала сфера фінансових послуг.

Данський центральний банк уже деякий час працює з кредиторами над превентивними кібермерами, включаючи сприяння обміну знаннями та навчання, в ході яких наймаються хакери для виявлення прогалин у стійкості банків. у разі масштабніших збоїв, сказав Нодгаард.

"Йдеться про підготовку до найгіршого сценарію. Ми не очікуємо, що хтось прийде і закриє велику датську платіжну установу, але в нинішньому кліматі ми маємо інвестувати та бути готовими до такого сценарію", - сказав Нодгаард.