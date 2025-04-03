У Данії оголосили про 25-й пакет військової підтримки України

Він посилить ППО та ВПС України.

Уряд Данії провів консультації з Комітетом з питань зовнішньої політики щодо 25-го пакета допомоги Україні на 6,7 млрд данських крон (майже 970 млн доларів).

Про це йдеться у повідомленні Міноборони країни.

"25-м пакетом пожертвувань ми підкреслюємо нашу підтримку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", — заявив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

Також голова МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен вказав, що цей пакет "посилить бойову міць України". Він висловив сподівання, що данська допомога "надихне інших союзників" збільшити свою підтримку.

Зазначаєтсья, що у 2025-27 роках виділять 1,4 млрд данських крон для на передачу артилерії та снарядів. Також гроші виділять на ППО, коаліцію дронів та ІТ-коаліцію.

Окрім цього, кошти виділять для інвестицій в оборонну промисловість України, враховуючи позитивний досвід "данської моделі"

Нещодавно "коаліція дронів", до якої також входить і Данія, виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.