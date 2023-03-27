Матеріали:
Теми:

У Данії розпочалися масштабні військові навчання

27 березня 2023, 18:36
У Данії розпочалися масштабні військові навчання
Фото: з вільного доступу
Найбільші з часів "холодної війни".

У Данії розпочалися масштабні навчання з артилерійськими стрільбами, які називають найбільшими для країни за всі роки після завершення холодної війни.

Про це повідомляє DR.
Навчання триватимуть чотири дні в районі міста Оксбьол у південно-західній Ютландії, у них беруть участь понад 500 військових із восьми країн-союзниць.

До маневрів залучені винищувачі, військово-морські сили, артилерія та бронетехніка, особлива увага приділяється артилерійським стрільбам.

Головною метою навчань називають перевірку та підвищення сумісності і злагодженості сил різних країн.

Навчання планувалися у такому форматі заздалегідь, але події останнього року особливо актуалізували їх, оскільки війна росії проти України нагадала союзникам про труднощі війни високої інтенсивності та велику роль артилерії у війнах, де одна одній протистоять регулярні армії з повним спектром озброєння.

НАТОДаніявійна в Українінавчання військових

Останні матеріали

6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2023, 16:17
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Політика
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Переклад iPress – 27 березня 2023, 13:18
Машина вбивств. Як путін планував тотальну зачистку України – The Sun
Політика
Машина вбивств. Як путін планував тотальну зачистку України – The Sun
Переклад iPress – 27 березня 2023, 09:11
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Технології
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 березня 2023, 16:17
Політика
"Веееллликий" наступ гєрасімова захлинувся. Але українці поки що не готові до контрнаступу – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2023, 12:14
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Політика
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Переклад iPress – 24 березня 2023, 10:12
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Політика
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 березня 2023, 17:25
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Переклад iPress – 23 березня 2023, 13:05
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється