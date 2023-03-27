У Данії розпочалися масштабні військові навчання

Найбільші з часів "холодної війни".

У Данії розпочалися масштабні навчання з артилерійськими стрільбами, які називають найбільшими для країни за всі роки після завершення холодної війни.



Про це повідомляє DR.

Навчання триватимуть чотири дні в районі міста Оксбьол у південно-західній Ютландії, у них беруть участь понад 500 військових із восьми країн-союзниць.

До маневрів залучені винищувачі, військово-морські сили, артилерія та бронетехніка, особлива увага приділяється артилерійським стрільбам.

Головною метою навчань називають перевірку та підвищення сумісності і злагодженості сил різних країн.

Навчання планувалися у такому форматі заздалегідь, але події останнього року особливо актуалізували їх, оскільки війна росії проти України нагадала союзникам про труднощі війни високої інтенсивності та велику роль артилерії у війнах, де одна одній протистоять регулярні армії з повним спектром озброєння.