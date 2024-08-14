У DeepState назвали звільнені у Курській області населені пункти

За добу підконтрольна Україні територія збільшилася в півтора раза, поділилися аналітики.

Триває війна в Україні, і Сили оборони нашої держави звільнили щонайменше 7 населених пунктів Курської області.

Про це повідомили аналітики DeepState.

"Бої за Курськ. Сили Оборони України звільнили Суджу, Любимівку, Гончарівку, Лебедівку, Заолешенка, Курилівку, Плехово та інші населені пункти Курщини. Не забуваємо, що війна йде і на сході та півдні України", - повідомили в DeepState.

За відомостями аналітиків, під контролем Сил оборони знаходиться 469 кілометрів квадратних на території Курської області. Ще 506 квадратних кілометрів регіону перебувають у сірій зоні.

Порівнюючи з минулою добою, загальна площа звільнених територій збільшилася майже в півтора раза. Варто зауважити, що аналітики DeepState публікують інформацію із затримкою, щоб не наражати на небезпеку українських воїнів.