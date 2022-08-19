У День Незалежності метро Києва працюватиме на годину менше

З 21 до 24 серпня 2022 року, протягом чотирьох днів, столичне метро працюватиме для перевезень пасажирів з 06:00 до 21:00. Зараз метрополітен працює з 06:00 до 22:00.

Фото: politeka.net

Підземні станції як укриття, як і раніше, працюватимуть цілодобово, - повідомляє Київська міська державна адміністрація у Facebook Щоб скористатися укриттям після завершення роботи метро, необхідно натиснути на дзвінок, який знаходиться біля вхідної групи дверей, та зачекати постового поліцейського. Користуватися необхідно тими вестибюлями, які працюють і в денний час.

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