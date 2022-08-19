НОВИНИЗ 21 до 24 серпня 2022 року, протягом чотирьох днів, столичне метро працюватиме для перевезень пасажирів з 06:00 до 21:00. Зараз метрополітен працює з 06:00 до 22:00.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У День Незалежності метро Києва працюватиме на годину менше
Фото: politeka.net
Підземні станції як укриття, як і раніше, працюватимуть цілодобово, - повідомляє Київська міська державна адміністрація у Facebook.
Щоб скористатися укриттям після завершення роботи метро, необхідно натиснути на дзвінок, який знаходиться біля вхідної групи дверей, та зачекати постового поліцейського. Користуватися необхідно тими вестибюлями, які працюють і в денний час.
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19 08 2022 18:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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