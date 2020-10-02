У День закоханих в Україні планують одружитися понад 1,4 тисячі пар
Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідь Міністерства юстиції на відповідний запит,передає LB.ua.
Так, на 14 лютого подано 1412 заяв на укладання шлюбу. Зокрема, в Києві - 149 пар, у Дніпропетровській області - 172 пари і 99 пар у Харківській області. Найменше людей планують одружитися в Закарпатській області - 10 пар, Луганській - 15 пар і в Чернігівській - 20 пар.
На сайті Мін'юсту сказано, що в День закоханих по Україні працюватимуть 440 відділів реєстрації актів цивільного стану і одружитися можна буде з 8:00 до 00:00, навіть у день подачі документів.
Зазначають, що 14 лютого до півночі зможуть укласти шлюб пари, яким на цей день призначили розпис; пари, які вже мають дітей або де наречена вагітна (заяву можна подати в день розпису, але потрібні документи, що підтверджують причину для скорочення терміну очікування); пари, які обрали послугу "Шлюб за добу".
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський привітав дружину з днем народження, зазначивши, що у них попереду ще довга дорога з несподіваними поворотами і що з коханою він зможе все на світі.
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