У Держдепі розповіли, чи роблять США якісь кроки для реалізації плану Зеленського

У телефонній бесіді 16 жовтня Байден та Зеленський торкались цього питання

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон обговорює з Києвом план перемоги, представлений президентом Володимиром Зеленським. Крім того, влада США займається й "іншими заходами" в контексті американської допомоги.

Про це він розповів під час брифінгу.

Американський чиновник не став уточнювати журналістам свою минулу заяву про "продуктивні кроки", які Білий дім вбачає у даному плані. Як відомо, Зеленський ознайомив президента США Джо Байдена з цим документом під час візиту до Штатів у вересні.

"Я не збираюся вдаватися в різні деталі, окрім того, що скажу, що ми продовжуємо співпрацювати з урядом України щодо цього плану", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.