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У Держдепі розповіли, чи роблять США якісь кроки для реалізації плану Зеленського

17 жовтня 2024, 08:07
У Держдепі розповіли, чи роблять США якісь кроки для реалізації плану Зеленського
Фото: з вільних джерел
У телефонній бесіді 16 жовтня Байден та Зеленський торкались цього питання
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон обговорює з Києвом план перемоги, представлений президентом Володимиром Зеленським. Крім того, влада США займається й "іншими заходами" в контексті американської допомоги.
 
Про це він розповів під час брифінгу.
 
Американський чиновник не став уточнювати журналістам свою минулу заяву про "продуктивні кроки", які Білий дім вбачає у даному плані. Як відомо, Зеленський ознайомив президента США Джо Байдена з цим документом під час візиту до Штатів у вересні.
 
"Я не збираюся вдаватися в різні деталі, окрім того, що скажу, що ми продовжуємо співпрацювати з урядом України щодо цього плану", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.
 
За його словами, очільники держав у телефонній бесіді 16 жовтня "очевидно" торкались питання плану перемоги України у війні з рф.
 
"Я впевнений, що це була одна з тем розмови. І ми продовжуємо співпрацювати з ними щодо інших заходів, які, на нашу думку, не входять до плану, і які, на нашу думку, допоможуть Україні перемогти на полі бою та забезпечити справедливий і міцний мир", - додав речник.

 

війна в Україніросія окупантидерждеп

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