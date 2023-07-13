У Держдепі розповіли про реакцію США на критику Зеленського щодо рішень НАТО

Країни продовжують бути гарними друзями.

Відносини України та Сполучених Штатів Америки продовжують бути міцними, а країни є близькими друзями.

Із такою заявою виступила представниця Держдепартаменту США Андреа Калан, коментуючи звернення Володимира Зеленського про відсутніх чітких часових рамок для вступу України в НАТО.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

11 липня президент України назвав цю ситуацію "безпрецедентною та абсурдною". Ця емоційність, начебто, розлютила партнерів, які спрямували мільярди доларів зброї та допомоги на захист України від російського вторгнення.

За словами Калан, у США розуміють, що Україна прагне максимальної підтримки союзників.

"Ми розуміємо, що Зеленський добивається, аби Україна мала різноманітне озброєння та підтримку. Під час особистої зустрічі на полях саміту НАТО Зеленський і Байден обговорили реальну картину подій. Наші країни є гарними друзями", – наголосила представниця Держдепу.