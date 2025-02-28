У Держдепі розповіли, про що говорили з росіянами у Стамбулі
28 лютого 2025, 12:35
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Сторони домовилися провести наступну зустріч найближчим часом.
Представники США та росії під час зустрічі у Туреччині визначили початкові кроки для стабілізації роботи дипломатичних місій обох країн.
Про це повідомив Державний департамент США.
"Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо доступу до банківських та контрактних послуг, а також щодо необхідності забезпечення стабільного та сталого кадрового складу посольства США в москві. У ході конструктивних дискусій обидві сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи двосторонніх місій у цих сферах", ідеться у повідомленні.
Сторони домовилися провести наступну зустріч з цих питань найближчим часом. Дату, місце та склад учасників обіцяли визначити пізніше.
Зазначається, що в Туреччині делегацію США очолювала заступник помічника держсекретаря США у справах росії та Центральної Європи Соната Коултер, а російську – директор Північноатлантичного департаменту МЗС рф, посол Олександр Дарчієв.