У Держдепі розповіли, про що говорили з росіянами у Стамбулі

Сторони домовилися провести наступну зустріч найближчим часом.

Представники США та росії під час зустрічі у Туреччині визначили початкові кроки для стабілізації роботи дипломатичних місій обох країн.

Про це повідомив Державний департамент США.

"Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо доступу до банківських та контрактних послуг, а також щодо необхідності забезпечення стабільного та сталого кадрового складу посольства США в москві. У ході конструктивних дискусій обидві сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи двосторонніх місій у цих сферах", ідеться у повідомленні.

Сторони домовилися провести наступну зустріч з цих питань найближчим часом. Дату, місце та склад учасників обіцяли визначити пізніше.

Зазначається, що в Туреччині делегацію США очолювала заступник помічника держсекретаря США у справах росії та Центральної Європи Соната Коултер, а російську – директор Північноатлантичного департаменту МЗС рф, посол Олександр Дарчієв.