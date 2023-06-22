У Держдепі розповіли про відсутність у путіна бажання досягти миру

росія продовжує наносити удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі, житлових будинках, лікарнях.

У Сполучених Штатах вважають, що російський диктатор володимир путін не налаштований на мирні переговори, попри свої заяви, оскільки рф продовжує атакувати цивільні об'єкти України.



Про це заявив заступник речника Держдепу США Ведант Патель.

"путін багато чого говорить, і залишу на ваш розсуд тлумачити, скільки з того є правдою і скільки – ні. Знову-таки, цілком зрозуміло, що дії росії не показують жодної зацікавленості в досягненні миру й завершенні війни", - зазначив Патель.



У Державному департаменті США не бачать жодних ознак того, що очільник кремля прагне завершення війни в Україні.

Речник Держдепу додав, що попри заяви путіна про мирні переговори, лідерам країн Африки, напередодні візиту до рф довелося сидіти в бомбосховищі у Київі через російські обстріли.