У Держдепі США підтвердили готовність Трампа запровадити нові санкції проти росії
02 травня 2025, 09:35
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Речниця Держдепу також висловилася про залученість Штатів у мирні переговори.
Сполучені Штати Америки готові запроваджувати нові санкції проти російської федерації та не скасовують чинних обмежень.
Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.
Під час брифінгу вона також зазначила, що американський президент Дональд Трамп уже говорив про готовність запровадити вторинні санкції, якщо росія відмовиться домовлятися про завершення війни в Україні.
"Ми не скасовуємо жодних чинних санкцій. Президент Трамп хоче, щоб усі наші дії як нації були дипломатичними – він чітко дотримується цього. При цьому він розуміє, що є й інші регіони світу, інші глобальні питання, які потребують уваги", – сказала Брюс.
Крім того, вона нагадала, що держсекретар США Марко Рубіо говорив про готовність Вашингтона стати посередником у мирних переговорах між Україною та рф.
"Суть змін полягає в тому, що ми як і раніше залишаємося залученими у мирні переговори, і будемо допомагати, чим зможемо. Однак ми більше не будемо оперативно "літати по світу", щоб брати участь у переговорах. Тепер це відповідальність двох сторін, і настав час, щоб саме вони презентували і розробили конкретні ідеї щодо того, як буде завершено цей конфлікт", – констатувала Теммі Брюс.