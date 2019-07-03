У Держдепі США вшанували пам'ять Гандзюк Катя подала гідний приклад, виступаючи проти корупції і працюючи над покращенням життя дітей, переміщених під час війни

У Державному департаменті Сполучених штатів Америки в четвер під час церемонії нагородження жінок Міжнародною премією за відвагу вшанували пам'ять херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Катерина Гандзюк. Фото: УНІАН

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