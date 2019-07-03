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У Держдепі США вшанували пам'ять Гандзюк

Катя подала гідний приклад, виступаючи проти корупції і працюючи над покращенням життя дітей, переміщених під час війни
У Державному департаменті Сполучених штатів Америки в четвер під час церемонії нагородження жінок Міжнародною премією за відвагу вшанували пам'ять херсонської активістки Катерини Гандзюк.
У Держдепі США вшанували пам Катерина Гандзюк. Фото: УНІАН

Прес-служба посольства США в Києві заявила, що Катерина Гандзюк подала гідний приклад сильної жінки, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні наші колеги у Вашингтоні вшанували пам'ять Катерини Гандзюк під час церемонії нагородження жінок Міжнародною премією за відвагу. Катя подала гідний приклад, виступаючи проти корупції і працюючи над покращенням життя дітей, переміщених під час війни", - йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив сірчаною кислотою співробітницю міської ради Катерину Гандзюк. В неї діагностували хімічні опіки, вона довгий час перебувала в лікарні і 4 листопада померла.
 

 

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07 03 2019 23:09
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