CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Державному департаменті Сполучених штатів Америки в четвер під час церемонії нагородження жінок Міжнародною премією за відвагу вшанували пам'ять херсонської активістки Катерини Гандзюк.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Держдепі США вшанували пам'ять Гандзюк
Катя подала гідний приклад, виступаючи проти корупції і працюючи над покращенням життя дітей, переміщених під час війни
Катерина Гандзюк. Фото: УНІАН
Прес-служба посольства США в Києві заявила, що Катерина Гандзюк подала гідний приклад сильної жінки, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні наші колеги у Вашингтоні вшанували пам'ять Катерини Гандзюк під час церемонії нагородження жінок Міжнародною премією за відвагу. Катя подала гідний приклад, виступаючи проти корупції і працюючи над покращенням життя дітей, переміщених під час війни", - йдеться в повідомленні посольства.
Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив сірчаною кислотою співробітницю міської ради Катерину Гандзюк. В неї діагностували хімічні опіки, вона довгий час перебувала в лікарні і 4 листопада померла.
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07 03 2019 23:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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