У Держдепі висміяли скарги кремля на погрози з боку Заходу

Там зазначили, що росії ніхто не погрожував, "ні до вторгнення в Україну 2014 року, ні до повномасштабного вторгнення 2022 року".

США підтримуватимуть Україну "всіма можливими способами" в її прагненні визначати своє майбутнє.

Про це заявив представник Держдепартаменту Метью Міллер, передає Голос Америки.

"Ми вважаємо, що Україна має бути в авангарді будь-якої дипломатії, спрямованої на припинення війни, тому що саме ця країна є жертвою агресії. Це їхня територія окупована, їхніх людей вбивають у війні, яку вони не починали, але від якої страждають уже фактично 10 років", - заявив дипломат.

Представник Держдепу назвав "неправомірною точкою зору" висловлювання Лаврова про те, що політичне і дипломатичне врегулювання війни в Україні "повинно супроводжуватися конкретними кроками зі зняття загроз російській федерації, які походять із західного, євро-атлантичного напрямку".